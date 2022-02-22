Загострення конфлікту з Росією позначилося на курсах валют: що станеться до кінця тижня

Якщо тижнем раніше курс гривні помітно впав, то тепер навіть трохи зміцнився. Так, з 15 лютого долар подешевшав на 6 копійок, а євро — на 4 копійки. У вівторок, 22 лютого, Нацбанк України встановив офіційні курси на рівні 28,48 грн за долар і 32,29 грн за євро. Щоправда, на готівковому валютному ринку іноземна валюта за тиждень все ж таки подорожчала на 12−15 копійок. В обмінниках долари можна здати в середньому по 28,38 грн, купити — по 28,79 грн; євро — здати по 32,12 грн, купити — по 32,69 грн. Проте різке загострення конфлікту з Росією загрожує сильним ударом по вітчизняному валютному ринку. Експерти вважають, що найближчими днями на курс гривні чинитиметься величезний негативний тиск.

«У понеділок курс гривні щодо долара США помітно знизився, — розповів аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов. — НБУ виходив на ринок із валютними інтервенціями та реалізував на ринку близько 50 млн доларів. Торгова сесія понеділка щодо валютної пари долар/гривня завершилася на рівні 28,62 грн, курс євро зріс до позначки 32,43 грн.

Сьогодні Мінфін України проведе аукціон із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Ринку будуть запропоновані держоблігації шести випусків у гривнях із термінами погашення впродовж 3, 12, 18, 24, 36 та 48 місяців, а також 6 місяців — у євро. Враховуючи останні новини з ОРДЛО, це розміщення може бути скасовано, оскільки є серйозні побоювання, що попиту з боку інвесторів не буде навіть щодо «коротких» паперів. Нерезиденти з початку року скоротили свої портфелі в ОВДП на 16,5 млрд грн — до 76,15 млрд грн. Без деескалації в ОРДЛО ця тенденція лише посилиться.

Натомість НБУ повідомив позитивні новини про зростання експорту IT-послуг у 2021 році на 40,19% - до 6,15 млрд доларів. Ця галузь дуже потужно розвивається в Україні і стає одним із найбільших джерел іноземних валют.

Ймовірно, цього тижня гривня щодо долара США ослабне до рівня 28,85 грн. Єдина європейська валюта з високою ймовірністю зміцниться до позначки 32,65 грн", — прогнозує Андрій Гойлов.

Різке зростання світових цін на енергоносії також впливає на стабільність української валюти.

«Курс гривні на відкритті ринку у вівторок, 22 лютого, знизився до 29,13 грн за долар, але рух поки не розширює, — повідомив керівник відділу аналітики компанії Forex Club Андрій Шевчишин. — Ринок перебуває під пресингом продавців. НБУ активно заливає ринок доларом, щоб збити ажіотаж. І це йому вдається, бо гривня трохи відійшла від максимальних значень. Настрої на ринку переважно песимістичні.

Новини змінюються щогодини, і це впливає на ринок та настрої його учасників. Нерезиденти активно виходять із гривні. До розпродажів підключилися й локальні інвестори, оцінюючи сформовані ризики та гнітючий фон новин.

Ціни на нафту та газ зростають. Зокрема, вартість ф'ючерсів на газ у Європі на відкритті ринку підвищилася на 10%, перевищивши позначку 900 доларів за тисячу кубометрів, на нафту — 98 доларів за барель. Такі ціни будуть негативно впливати на гривню.

Ймовірно, поки що долар встановив максимум дня та подальший рух залежатиме виключно від новин", — наголосив Андрій Шевчишин.

Варто зазначити, що на тлі загострення конфлікту з Росією в Інтернеті з'явилася інформація про те, що найбільші банки тестують можливість обмеження зняття готівки з карток та банківських рахунків українців. У Незалежній асоціації банків України назвали цю новину фейком та зазначили, що банки не планують обмежень на зняття готівки.

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