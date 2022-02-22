Розмір виплат буде збільшено: у ПФУ пояснили деталі нарахування пенсії тим, хто «затягнув» з виходом на заслужений відпочинок

Українці, які на момент настання пенсійного віку не мають достатньої кількості років страхового стажу для призначення пенсії, цікавляться нюансами законодавства та запитують у юристів рекомендації, як їм вчинити, щоб не залишитися без соцвиплат.

Так, до редакції «НаПенсії» звернувся чоловік 1958 року народження, який на час досягнення пенсійного віку мав 24 роки 7 місяців стажу. Коли чоловіку виповнилося 60 років, він не покинув роботу, за пенсією не звертався (думав, що має право звернутися у 63 роки) й працює до теперішнього часу.

Заявника цікавить питання: яким чином призначатиметься пенсія — з дня подання заяви або з часу досягнення 63 років? І чи має він право на пенсію з відстрочкою вже у 2019 році через те, що допрацював необхідний страховий стаж?

Юристи нагадують, що вік виходу на пенсію (досягнення 60, 63 або 65 років) визначає тривалість придбаного страхового стажу.

Необхідна тривалість страхового стажу залежить від визначеної законом тривалості стажу на рік звернення за призначенням пенсії (це дозволяє доопрацювати необхідний стаж).

Таким чином, у 2018 році, коли заявнику виповнилося 60 років, право на пенсію мали особи, які мали не менш як 25 років страхового стажу.

Заявник на цю дату 25 років страхового стажу не мав й відповідно не мав права на пенсію.

Право на пенсію виникло у нього після того, як було офіційно відпрацьовано 5 повних календарних місяців, і за ці місяці роботодавець сплатив внески щомісяця не менше ніж з мінімальної зарплати.

Якщо після виникнення права на пенсію заявник продовжував працювати, то під час подання заяви про призначення пенсії розглядатиметься питання призначення пенсії з відстрочкою, що передбачено статтею 29 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». При цьому розмір пенсії за віком буде підвищено на 0,5% за кожний повний місяць страхового стажу, набутого понад 25 років.

Пенсія призначається за заявою пенсіонера з дня, наступного за останнім днем ​​місяця, в якому придбано повний місяць страхового стажу для відстрочення часу виходу на пенсію, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з такого дня.

Якщо повних місяців страхового стажу після 25 років немає (наприклад, роботодавець не сплатив внески) або заява про призначення пенсії буде подана не пізніше трьох місяців з останнього дня місяця, в якому придбано повний місяць страхового стажу для відстрочення, пенсія буде призначена з дня звернення.

Фото: https://ua.depositphotos.com

248

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter