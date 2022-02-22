Бізнес потрапив «під токени»: чому багато бухгалтерів з жахом чекають 5 березня

Після 5 березня 2022 року закінчується дворічна відстрочка, надана бізнесу. Більш як двом мільйонам підприємців доведеться підписувати всі електронні документи ключем підвищеної надійності (токеном). Як повідомляє UBR.ua, експерти та бізнес-асоціації запропонували продовжити відстрочку ще на рік, оскільки можливостей діючих центрів не вистачає, щоб забезпечити ключами всіх бажаючих.

За підрахунками координатора експертної групи «Економічна експертна платформа» Олега Гетмана, під дію норми про токени потрапили 2 мільйони ФОП та 300 тис. юридичних осіб. Директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський вважає, що досі як мінімум 1,8 млн підприємців токени були не потрібні для роботи, а тепер, коли відстрочка закінчилася, доведеться витратити на закупівлі ключів близько 1 млр. грн. (середня вартість токену становить 500−600 грн).

Податковий консультант Київського центру підтримки розвитку бізнесу Олександра Томашевська сподівається, що норму щодо обов'язкового застосування токенів або повторно відстрочать, або скасують. Якщо ж ні, то експерти очікують на хаос у сервісних центрах після 5 березня. Чинні структури фізично не зможуть швидко обробити заявки та видати ключі всім охочим. Адвокат Філіп Орлов підрахував, що за день один центр із двома співробітниками зможе обробити подання максимум від 50 осіб, чого абсолютно недостатньо, якщо заявки почнуть надходити мільйонами.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про «прориви», які Мінцифри запланувало до кінця 2023 року.

Фото pixabay.com

175

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter