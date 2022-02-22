Сучасний аутрич-маркетинг для бізнесу

Щоб підняти комерційний сайт у видачі, необхідно залучити якнайбільше відвідувачів, коментаторів, запитів. Для цього розповісти про ресурс необхідно великій аудиторії. Для цього в сео-оптимізації використовують посилання.

Тексти та сайти-донори для аутріч

Сьогодні outreach посилання стають популярними у багатьох країнах завдяки більш продуманому підходу до їх розміщення. Для ефективних рішень використовуються лише грамотно структуровані тематичні тексти та якісні рекламні майданчики. Більше того, клієнт отримує можливість замовити статтю з посиланням за власним технічним завданням. Це гарантія, що контент максимально відповідатиме послугам або товарам, що просуваються.

Сервіс PrFlare гарантує швидкий та помітний результат. На офіційному сайті можна отримати доступ до бази рекламних майданчиків (на даний момент їх вже понад 25 тисяч), самостійно вибрати сайти-донори та зробити замовлення на розміщення посилань.

Кожному клієнту гарантований індивідуальний підхід, суворе дотримання термінів.

Плюси аутрич-сервісу PrFlare

Серед основних переваг аутрич-сервісу можна виділити такі:

наявність в основі великої кількості сайтів практично з будь-якого регіону (це зручно для просування бізнесу з урахуванням географічного розташування);

не використовується сітка сайтів PBN;

є рекламні майданчики для всіх тематик, інтернет-магазинів;

докладні консультації досвідчених спеціалістів, підтримка клієнта.

43

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter