Деякі українці можуть отримати до 97 500 гривень допомоги: названо умову

У 2022 році безробітні малозабезпечені особи можуть скористатися програмою від Мінсоцполітики «Рука допомоги» та отримати до 97,5 тисяч гривень, щоб розпочати власний бізнес. На проект виділено сумарно 100 млн гривень, тобто понад тисячу безробітних зможуть започаткувати власну справу, повідомляють у міністерстві.

Автори програми нагадують, що для майбутніх бізнесменів передбачено досить лояльні умови. За правилами допомогу треба буде повернути упродовж трьох років, але є можливість залишити собі виділені гроші. Для цього потрібно створити робочі місця ще для двох безробітних, які стоять на обліку у центрі зайнятості.

Щоб уникнути зловживань, передбачено, що виділені державою гроші претендент повинен витратити не на будь-які цілі, а саме на закупівлю обладнання та матеріалів, необхідних для запуску бізнесу. Сума до повернення зменшується на розмір виплачених податків та єдиного соціального внеску, тобто бізнесмен має бути зацікавлений у створенні довгострокового проекту — на три роки та довше.

Нагадаємо, з 1 квітня 2022 по 1 квітня 2024 року планується розширити проект «Рука допомоги» на створення робочих місць для осіб з інвалідністю. Експеримент буде проводитись у Київській, Луганській, Херсонській, Черкаській та Чернівецькій областях.

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