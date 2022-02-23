Деякі ФОП можуть працювати без РРО: умова та коли не застосовується
Цього року значно розширився список підприємців, яких зобов'язали у своїй роботі застосовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО) або програмні РРО, проте для деяких ФОП зробили винятки.
Як пояснюють у Державній податковій службі, було затверджено Перелік окремих форм та умов у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування РРО (ПРРО) з використанням розрахункових книг (РК) та книг обліку розрахункових операцій (КОРО).
«Пунктом 1 Переліку встановлено, що суб'єкти підприємницької діяльності, у тому числі фізичні особи — підприємці, які сплачують єдиний податок, можуть провадити розрахунки без застосування РРО (ПРРО) з використанням РК та КОРО при здійсненні роздрібної торгівлі на території села, селища товарами (крім підакцизних) товарів)», — йдеться у роз'ясненні.
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Однак із цього правила є свої винятки. Цей пункт Переліку не «працює», якщо:
- така роздрібна торгівля здійснюється у магазині, де також продають підакцизні товари;
- ФОП паралельно займається дистанційною торгівлею, зокрема через Інтернет;
- місцева влада — сільська, селищна, міська ради — ухвалили рішення щодо обов'язкового застосування на території населеного пункту РРО (ПРРО).
У законодавстві встановлено граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій із продажу товарів (надання послуг), у разі перевищення якого застосування РРО (ПРРО) необхідно. Для перерахованих вище ФОП — 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, на один пункт продажу товарів.
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