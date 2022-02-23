Деякі українці отримуватимуть на 400 гривень більше: кому змінять виплати з 1 березня

Крім індексації пенсій, з 1 березня планується переглянути соціальні виплати найменш забезпеченим категоріям. Так, буде підвищено виплати людям з інвалідністю, багатодітним сім'ям, повідомляє Мінсоцполітики.

З 1 березня підвищуються такі види виплат:

допомога на третю та кожну наступну дитину до шести років з багатодітної сім'ї — на 400 грн (з 1700 грн до 2100 грн);

(з 1700 грн до 2100 грн); мінімальна пенсія для людей з інвалідністю І групи — на 366 грн ;

; мінімальна виплата для непрацюючих осіб, які отримують пенсію — на 166 гривень (з 1934 грн до 2100 грн);

(з 1934 грн до 2100 грн); соціальна допомога особам з інвалідністю, у тому числі, з дитинства та дітям з інвалідністю — на 166 гривень до 2100 грн;

до 2100 грн; допомога особам, які не мають права на пенсію — на 166 гривень до 2100 грн.

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