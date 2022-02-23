Демурінський ГЗК постачав для російської «оборонки» продукцію: у ЗМІ назвали причини

Демурінський ГЗК (Дніпропетровська обл.) протягом кількох років постачає стратегічну продукцію для потреб російської «оборонки» та субсидує ОПК країни-агресора за рахунок штучного заниження цін та недоплат до держбюджету, повідомляє видання Depo.ua.

«На території Дніпропетровської області розташований „Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат“, який веде промислову розробку Вовчанського родовища титано-цирконових руд. Офіційним бенефіціаром цього підприємства є російський мільярдер Михайло Шелков — акціонер та член Ради директорів російської корпорації „ВСМПО-Авісма“. Вона своєю чергою входить до складу корпорацій „Ростех“ та „Рособоронекспорт“, якими керує довірена особа президента РФ Путіна Сергій Чемезов», — пише видання.

Попри санкції РНБО щодо Шелкова, корпорації «ВСМПО-Авісма» та офшорної компанії «Limpieza Limited», протягом усього 2021 року ДГЗК, пише Depo.ua, абсолютно безперешкодно відвантажував українську титанову сировину російським споживачам через офшорну компанію «Osttor Betei Handelsgesellschaft mbH», що належить екстопменеджеру ОГХК Юрію Перцеву та його дружині.

У публікації наголошується, що у 2021 році 80% усієї продукції ДГЗК поставлялося підприємствам російського ОПК («Авісма», «Росатом», «Рособоронпром» тощо) через «Osttor Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH». Зокрема, було поставлено 19760,5 т ільменіту, 5959 т рутилу, 2786 т циркону. При цьому, як стверджує видання, продаж відбувався за свідомо заниженими на 25−30% цінами.

«Фактично українське підприємство в обхід санкцій постачало свою продукцію для потреб російської „оборонки“ та субсидувало ОПК країни-агресора за рахунок пільгових цін та систематичних недоплат до держбюджету», — йдеться у статті та наголошується, що санкції РНБО щодо тісно пов'язаної з російським ОПК корпорації «ВСМПО-Авісма» були запроваджені, але виявилися фікцією.

«Чому санкції не торкнулися її українських „дочок“ „ВСМПО Титан Україна“ (Нікополь, Дніпропетровська область) та „Інвест Агро“ (сільгосппідприємство на землях перспективного титанового кар'єру)? Чому до санкційного списку потрапила офшорна „Limpieza Limited“, а її працюючий титановий актив не потрапив під жодні обмеження? Чому тіньові схеми постачання українських титанових концентратів до РФ і Криму досі працюють, а легальному експорту на ринки азійських країн чиниться запеклий опір з боку СБУ та ДБР?» — йдеться у матеріалі.

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