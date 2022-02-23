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Рада дозволила Кабміну протягом трьох місяців перерозподіляти бюджет на оборону: деталі

14:57 23 лютого 2022
Верховна Рада

Верховна Рада, яку РНБО просить запровадити надзвичайний стан в Україн, затвердила зміни, згідно з якими в умовах загострення військової загрози держава максимально та оперативно може використати всі можливості для забезпечення видатків на національну безпеку та оборону.

В інформаційному управлінні повідомили, що таке рішення було підтримано 347 народними депутатами України.

Дані ВРУ

Так, Кабміну дозволили перерозподіляти кошти з будь-якої статті Держбюджету 2022 року протягом трьох місяців. Народні депутати підтримали пропозицію доручити голові Верховної Ради невідкладно підписати цей документ та направити на підпис президенту.

Раніше бюджетний комітет ухвалив рішення збільшити доходну та видаткову частину бюджету на 26,5 млрд гривень:

16 млрд грн — Міноборони;
6,1 млрд грн — МВС;
0,6 млрд грн — ГУР;
200 млн — Луганської та Донецької ВДА;
500 млн — субвенції на водогін у Донецькій області.

Нагадаємо, що цього ж дня парламентарі прийняли за основу проект закону про цивільну вогнепальну зброю, а також затвердили звернення до РНБО про запровадження санкцій щодо депутатів Держдуми РФ.

Фото ВРУ

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