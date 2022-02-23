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У НБУ повідомили, як працюватимуть українські банки в умовах надзвичайного стану

21:52 23 лютого 2022
У НБУ повідомили, як працюватимуть українські банки в умовах надзвичайного стану

У разі запровадження надзвичайного стану банківська система працюватиме у звичайному режимі. Відповідну заяву зробили в Національному банку України.

«Усі платіжні системи, доступ до коштів, робота банків загалом продовжується в звичайному режимі», — йдеться у повідомленні.

Також підкреслено, що НБУ має достатньо резервів для підкріплення банків готівкою.

Відзначимо, що Рада національної безпеки і оборони вже запропонувала Верховній Раді запровадити режим надзвичайного стану по всій території України. Нині в сесійній залі триває розгляд цього питання.

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