Нацбанк запровадив обмеження операцій з готівкою та зафіксував курс гривні

У зв'язку із початком війни та введенням воєнного стану Національний банк терміново ухвалив постанову № 18 від 24 лютого 2022 року «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану». Зокрема, передбачено, що:

банки забезпечують роботу відділень в безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю населення;

банки продовжують роботу з урахуванням обмежень, визначених цією постановою;

забезпечується доступ до сейфових скриньок в безперебійному режимі;

безготівкові розрахунки здійснюються без обмежень;

банкомати підкріплюються готівкою без обмежень;

НБУ здійснює підкріплення готівкою без обмежень;

НБУ здійснює бланкове рефінансування банків для підтримки ліквідності без обмежень суми терміном до 1 року з можливістю пролонгації ще на 1 рік;

платежі уряду України здійснюються без обмежень, згідно із законодавством про особливий період.



Відповідна постанова також передбачає запровадження тимчасових обмежень з 24 лютого 2022 року, зокрема:

призупинити роботу валютного ринку України, крім операцій з продажу іноземної валюти клієнтами;

зафіксувати офіційний курс на 24 лютого 2022 року;

обмежити зняття готівки з рахунку клієнта в обсязі 100 тисяч грн на день (не враховуючи виплати заробітної плати та соціальних виплат), крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), уряду та окремих дозволів Національного банку без нарахування та зняття комісій;

заборонити видачу готівкових коштів з рахунків клієнтів в іноземній валюті, крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), Уряду та окремих дозволів Національного банку;

увести мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів (крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань) та уряду, окремих дозволів НБУ);

зупинити здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів держави, що здійснила збройну агресію проти України;

банкам-емітентам електронних грошей призупинити здійснення випуску електронних грошей, поповнення електронних гаманців електронними грошима, розповсюдження електронних грошей.



В НБУ завили, що відповідні дії є необхідними для забезпечення надійного та стабільного функціювання фінансової системи країни та максимального забезпечення діяльності Збройних Сил України, а також безперебійної роботи об’єктів критичної інфраструктури.

Раніше в НБУ заявили, що регулятор має достатньо резервів для підкріплення банків готівкою.

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