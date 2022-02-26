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Гроші

Пенсії під час війни: Лазебна розповіла, як їх виплачують

11:12 26 лютого 2022
пенсії

Після початку нової російської агресії та запровадження в Україні військового стану Мінсоцполітики частково змінило графік виплати пенсій. Існує небезпека для роботи листонош, тому тим пенсіонерам, кому виплати зазвичай доставляли додому, можливо, доведеться почекати грошей до понеділка, 28 лютого. Про це повідомила міністр Марина Лазебна.

Усім, хто отримує пенсії через банки, виплати профінансовано в повному обсязі. Гроші були зараховані на рахунки до 25 лютого, відповідно до графіка. Отримати готівку можна або у працюючих відділеннях банків, або у банкоматах.

Нагадаємо, пенсії згідно із законом виплачуються з 4-го до 25-го числа місяця. Дата для кожного пенсіонера визначається індивідуально. На першому етапі виплати отримують особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій та члени сімей загиблих військовослужбовців. На останньому пенсії виплачуються працюючим пенсіонерам.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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