«ПриватБанк» запроваджує кредитні канікули: терміни, що це означає і кого стосується

Державний «ПриватБанк», який оприлюднив умови роботи під час дії воєнного стану, запровадив кредитні канікули для фізичних осіб за всіма кредитними картками.

Як повідомила прес-служба банку в Twitter, канікули триватимуть з 1 березня до 1 червня 2022 року.

Відповідно до інформації, оприлюдненої на сайті фінустанови, канікули є пільговими умовами договору під 0,00001% і без обов'язкового мінімального платежу.

Умови поширюються на власників Карти Універсальної, Карти Універсальної Gold та преміальних карток. При цьому кредитні канікули діятимуть також для тих, хто прострочив зобов'язання на строк до 90 днів включно.

Протягом канікул вносити гроші на карти клієнти банку можуть за власним бажанням.

Раніше про роботу у звичайному режимі повідомили «Ощадбанк» та monobank. Останній вже навіть поновив кредитні ліміти клієнтів.

634

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter