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ПриватБанк оголосив кредитні канікули для бізнесу

14:55 27 лютого 2022
ПриватБанк оголосив кредитні канікули для бізнесу

Державний «ПриватБанк» оголосив кредитні канікули всім бізнес-клієнтам у період з 1 березня до 1 червня 2022 року. Мова йде про договори, за якими не було прострочення або ж строк прострочення складає не більше 90 діб. Про це повідомив прес-секретар фінустанови Олег Серга у Facebook.

Також клієнти банку можуть користуватися «Кредитним лімітом на рахунок», «Овердрафтом» (бланковий), «Кредитним лімітом «Підприємницький» в межах суми боргу на 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, раніше «ПриватБанк» запровадив кредитні канікули для фізичних осіб за всіма кредитними картками на той же термін — з 1 березня до 1 червня 2022 року. Канікули є пільговими умовами договору під 0,00001% і без обов'язкового мінімального платежу.

Фото delo.ua/

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