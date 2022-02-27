Монобанк продовжив на місяць пільговий період

Monobank, як і «ПриватБанк», ввів кредитні канікули для фізичних осіб. Про це повідомив його керівник Олег Горохівський.



На місяць продовжується пільговий період. Також скасовується внесення обов'язкового платежу цього місяця.



Банк не нараховуватиме штрафи та підвищені відсотки за непогашення заборгованості. Також не виноситиметься заборгованість на прострочені платежі.

Нагадаємо, банківська система України, незважаючи на непросту ситуацію у зв'язку з російським вторгненням, працює у звичайному режимі. Є лише обмеження на зняття готівки.

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