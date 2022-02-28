Україна випускає військові облігації: що відомо

Міністерство фінансів України придумало, де взяти гроші на підвищені бойові виплати військовим та іншим захисникам України. Вирішено профінансувати ці витрати за допомогою військових облігацій. Перший аукціон із продажу цінних паперів відбудеться 1 березня 2022 року. Про це повідомив Мінфін.

Номінальна вартість однієї облігації становить 1000 гривень, термін погашення — один рік. Ставку прибутковості буде визначено на аукціоні.

У Міністерстві фінансів сподіваються, що облігації стануть ще одним способом для населення допомогти армії паралельно з перерахуванням коштів з картки «єПідтримка» та з благодійними пожертвуваннями на рахунок у НБУ.

Нагадаємо, Міноборони пообіцяло, що до завершення військового стану військовослужбовці будуть отримувати по 30 тис. грн щомісяця (як і поліцейські, рятувальники, нацгвардійці), а захисникам, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, платитимуть до 100 тис. гривень на місяць.

Фото mil.gov.ua

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