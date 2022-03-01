Mastercard та Visa заблокували карти підсанкційних російських банків

До санкцій щодо Росії, що вторглася в Україну, приєдналася компанії Mastercard та Visa.

Як повідомляє віце-прем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, було заблоковано доступ до платіжної системи декільком російським банкам.

Це означає, що картки Mastercard та Visa працюватимуть лише в Росії, а за кордоном та в іноземних онлайн-магазинах — ні.

Він нагадав, що раніше президент України звертався до Mastercard та Visa із проханням заблокувати платіжні системи в Росії.

Тим часом стало відомо, що Visa Foundation надасть 2 млн доларів фонду UNICEF для гуманітарної допомоги українцям, а також подвоїть суму всіх пожертвувань співробітників (до 1 млн доларів) у фонди UNICEF та Червоного Хреста, щоб надавати допомогу Україні.

Раніше ФІФА в Росії заборонила проводити футбольні матчі збірних, а збірна РФ гратимуть домашні матчі на нейтральному полі та без глядачів. Організація за прикладом Міжнародного олімпійського комітету наклала вето на використання прапора та гімну Росії у міжнародних матчах за участю команд Російського футбольного союзу.

Фото Pixabay

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