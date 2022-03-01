300 доларів за живого чи мертвого: мер Чернігова встановив розцінки на окупантів

Якщо у Міноборони України обіцяли російським солдатам, які добровільно здалися в полон, по 5 млн рублів винагороди із коштів, зібраних лідерами світової IT-індустрії, то мер Чернігова Владислав Атрошенко пообіцяв грошові премії тим, хто на території міста знищить ворожу техніку або військовослужбовців.

У своєму зверненні до громади, яке публікує Інсайдер, він закликав людей самоорганізовуватися та допомагати армії. А тим, кому вдасться знищити техніку, Атрошенко виплатить:

за БТР — 150 тис. грн

за БМП — 200 тис грн

за танк — 250 тис грн

за полоненого чи вбитого — 300 доларів.

До речі, раніше в мережі повідомляли, що «ввічливі бізнесмени Рівненщини» також обіцяли премії місцевим жителям, які допоможуть боротися з окупантами — по 100 доларів за полоненого та по 50 — за ліквідованого.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що чернігівський напрямок — один із тих, де ЗС РФ намагаються пробитися до столиці.

Фото Pixabay

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