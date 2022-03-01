У НАЗК роз'яснили, чи потрібно декларувати захоплені російські танки

У Національній агенції із запобігання корупції (НАЗК) роз'яснили, що до перемоги над країною-агресором, що вторглася на нашу територію 24 лютого, українці не повинні гаяти час на заповнення та подання декларації.

«Це офіційна позиція НАЗК», — зазначили в агенції та додали, що така сама позиція стосується й подання повідомлень щодо суттєвих зміни у майновому стані.

«Захопили російський танк або БТР і переживаєте, як його декларувати? Зберігайте спокій і продовжуйте захищати Батьківщину! Декларувати захоплені російські танки та іншу техніку не потрібно, адже вартість цього лайна не перевищує 100 прожиткових мінімумів (248 100 грн.). Відповідно надавати інформацію щодо суттєвих змін у майновому стані протягом 10 днів у разі захоплення такого мотлоху так само не потрібно», — іронізують у НАЗК.

Декларантам пояснюють, що бойові трофеї не підлягають відображенню у декларації з таких причин:

вони були придбані не внаслідок укладання будь-якого виду правочину, а у зв'язку з повномасштабною агресією з 24.02.2022 Російської Федерації щодо незалежної та суверенної української держави, як продовження розпочатого у 2014 році нападу РФ на Україну;

Російської Федерації щодо незалежної та суверенної української держави, як продовження розпочатого у 2014 році нападу РФ на Україну; завдяки мужності та перемозі захисників української держави ворожа військова техніка зазвичай потрапляє до вас вже знищеною та виведеною з ладу, через що неможливо провести її оцінку відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні». Отже, неможливо з'ясувати, скільки коштує таке майно.

Отже, російські танки відправили з декларації за тією ж адресою, якою раніше було відправлено корабель ВМС Росії.

Тим часом на вулицях українських міст стали з'являтися плакати та рекламні конструкції з різноманітними інтерпретаціями фрази прикордонників з острова Зміїний: «Російський корабель, йди нах#й!».

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соціальних мережах

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