У касах великих мережевих магазинів можна буде зняти з картки готівку: які обмеження?

У той час, як Національний банк України забороняє розплачуватися платіжними картками, емітованими банками Росії та Білорусі, для громадян України він розширює можливості з переведення в готівку коштів з банківського рахунку. Про це повідомив позаштатний радник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

«Після початку віроломного вторгнення банкам стало важко здійснювати інкасацію готівки в торгових мережах та наповнювати кешем банкомати.

Тисячі інкасаторів пішли захищати Україну.

Національний Банк знайшов елегантний та водночас ефективний вихід із ситуації.

Тепер можна прийти у велику торговельну мережу, продовольчу або мережу АЗС зі своєю карткою, на якій є безготівкові кошти і Вам видадуть готівку в сумі до 6000 гривень, списавши їх одночасно з Вашого карткового рахунку!"

Зазначимо, що можливість перевести в готівку кошти з картки в касах магазин і заправок існує з вересня 2020 року. Та й то з обмеженнями. Так, раніше ПриватБанк і ПравексБанк, а також платіжна система Mastercard давали своїм клієнтам можливість перевести в готівку в касах до 500 гривень з банківського рахунку. Проте у зв'язку з військовими діями великі мережі (наприклад, АТБ, VARUS та «Сільпо»), а також заправки (WOG, OKKO) збільшили ліміт до 6000 гривень.

Нагадаємо, що Національний банк України пом'якшив обмеження на операції з рахунками в іноземній валюті: з 1 березня 2022 року замість повної заборони на видачу готівкових коштів з рахунку клієнта в іноземній валюті встановлено обмеження обсягом до 30 тисяч гривень на день .

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