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Гроші

Де і як отримати пенсію та соціальну допомогу біженцям чи переселенцям — пояснює міністр соцполітики

23:17 2 березня 2022
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У разі виникнення питань щодо пенсій потрібно звертатися на сайт Пенсійного фонду, де є всі контакти та роз'яснення, як саме повідомити про своє місцезнаходження. Про це розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

«З 7 березня будуть розпочаті виплати соціальної допомоги. Національний банк України повідомив, що система електронних платежів та безготівкових розрахунків працює. Усі банки забезпечать отримання виплати на картки», — зазначає голова мінсоцполітики.

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Якщо людина, яка має отримати соціальну виплату, виїхала у безпечне місце, а до цього отримувала виплати у відділенні Укрпошти за місцем проживання, вона зможе отримати кошти на новому місці грошовим переказом. Для цього пенсіонерам за місцем свого перебування слід звернутись до органів Пенсійного фонду України.

Для одержувачів грошової допомоги та субсидій найближчим часом Укрпошта відкриє колцентр, куди можна буде повідомити про нове місце проживання для отримання коштів. У таких випадках виплата пенсій та грошової допомоги проводитиметься як грошовий переказ, без відкриття рахунку за пред'явленням паспорта та довідки про податковий індивідуальний номер.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що податкова служба зупинила перевірки бізнесу. Скільки триватимуть «послаблення», можна дізнатися тут.

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