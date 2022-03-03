Як отримати пенсію, якщо пенсіонер змінив місце проживання: детальна інструкція

В Україні, попри воєнний стан, почали виплачувати пенсії. Виплати йдуть згідно з графіком. «Укрпошта» також почала доставляти пенсії.

«Незважаючи на якісь складності, „Укрпошта“ обов'язково доставить Ваші виплати де б Ви не були, навіть якщо Ви змінили місце проживання. Інструкція додається. Будь ласка, повідомте своїм бабусям та дідусям!» — йдеться у повідомленні.



За інформацією міністерки соцполітики Марини Лазебної, наразі соцвиплати нараховані більш ніж 13 мільйонам людей. Окремим категоріям пенсіонерів гроші перерахують навіть раніше за графік. У тому чи іншому регіоні графік виплат може змінюватися з урахуванням поточної ситуації.

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