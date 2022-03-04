Якщо терміново потрібна готівка: у яких магазинах, аптеках та АЗС можна зняти до 6 тисяч грн без банкомату

Після початку активних бойових дій та запровадження військового стану знайти працюючий банкомат із запасом готівки стало вкрай важко. При цьому не всі власники магазинів, особливо невеликих точок, готові приймати платіжні картки. Виручити мають мережеві супермаркети, аптеки, АЗС. НБУ опублікував список тих, хто не тільки готовий відпускати продукти і ліки за безготівковим розрахунком, але й може допомогти перевести в готівку суми, що зависли на картках.

У більшості місць можна запросити видачу готівкою від 500 до 6000 гривень.

Супермаркети та магазини:

«АТБ» — 6000 грн;

«Сільпо» — 6000 грн;

«Фора» — 6000 грн;

FOZZY — 6000 грн;

VARUS — 6000 грн;

«ЛотОК» — 6000 грн;

Thrash! — 6000 грн;

«Точка» — 6000 грн;

«Сім23» — до 2000 грн;

NOVUS — до 500 грн;

ROSHEN — до 500 грн;

АЗС:

«ОККО» (6000 грн.);

«Укрнафта» — до 5000 грн;

«БРСМ-Нафта» — до 500 грн;

WOG — 6000 грн.

Аптеки:

«Біла ромашка» — 6000 грн;

«Аптека Доброго Дня» — 6000 грн

«Аптека низьких цін» (АНЦ) — 6000 грн;

«Аптека Копійка» — 6000 грн;

«Аптека 911» — 6000 грн;

«Аптека оптових цін» — 6000 грн;

«МедСервіс» — 6000 грн.

Магазини

EVA — до 2000 грн.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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