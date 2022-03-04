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Готівку можна не знімати: три найбільші банки України скасовують комісію за безготівкові розрахунки

23:14 4 березня 2022
Готівку можна не знімати: три найбільші банки України скасовують комісію за безготівкові розрахунки

Найбільші українські банки — «Ощадбанк», «ПриватБанк» та «Райффайзен Банк» оголосили про спільну ініціативу з екстреної підтримки вітчизняного ринку безготівкових розрахунків в умовах воєнного стану.

Про це йдеться у спільній заяві банків.

«Задля безпеки кожного українця провідні оператори кешлес-ринку закликають український бізнес, всі торгові підприємства на час військового стану зробити пріоритетом безготівкову оплату товарів банківськими картками. Сьогодні українцям потрібні життєво важливі товари та послуги, оплата яких готівкою є додатковим фактором небезпеки для кожного», — йдеться у повідомленні.

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Наголошується, що зараз банки впроваджують особливі пільгові умови роботи еквайрингу. Для клієнтів цих банків-торговців, які приймають банківські картки, буде скасовано еквайрингові комісії. Такі особливі умови еквайрингу діятимуть до кінця березня із можливою пролонгацією залежно від ситуації у країні.

«Максимальна безпека кожного українця є для нас головним пріоритетом, і використання сучасної платіжної інфраструктури, відмова від готівки є найкращим кроком для цього. Ініціатива є відкритою для міжнародних платіжних систем, усіх банків, рітейлерів та інших зацікавлених сторін», — йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що «Ощадбанк» у зв'язку із запровадженням на території України військового стану вводить кредитні канікули для клієнтів-фізичних осіб з 1 березня по 31 травня 2022 року по всіх кредитних продуктах.

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