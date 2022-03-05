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Кабмін розблокує рахунки боржників, але є умова

9:36 5 березня 2022
Кабмін розблокує рахунки боржників, але є умова

Кабінет Міністрів дозволив зняти арешт з багатьох рахунків українських боржників, аби дозволити людям здійснювати платежі в умовах воєнного часу. Про це повідомила платформа Опендатабот.

Під розблокування підпадають рахунки, сума боргу на яких не перевищує 100 тис. гривень, тобто більшість рахунків.

«Якщо ваш рахунок ще не розблокували — звертайтеся до державної виконавчої служби», — закликають урядовці, додаючи, що розпорядження Кабміну діятиме до призупинення або скасування воєнного стану.

Нагадаємо, напередодні міністр фінансів Сергій Марченко запевнив у стабільності фінансової системи під час дії режиму воєнного часу.

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