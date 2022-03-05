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За комуналку все ж доведеться платити, а кредити — повертати: українцям дали важливі роз’яснення

21:47 5 березня 2022
комуналка

Чутки про те, що нібито держава через війну анулювала плату за комірне, за користування мобільним зв’язком та внески по кредитах, виявилися вигадкою, яку можливо розповсюджує російська пропаганда. Пояснення щодо цього важливого для всіх питання дав Центр протидії дезінформації при РНБО України:

  • Воєнний стан не звільняє від плати за комунальні платежі, однак штрафи та пеня не нараховуються
  • Більшість банків ініціювали відтермінування сплати за позики до червня. Тобто це перерва, на час якої можна не сплачувати кредит.
  • Оператори мобільного зв’язку значно збільшили кредитні ліміти на розмови та інтернет і відтермінували їхню сплату, щоб жоден українець був на зв’язку і не втратив доступу до важливої інформації.
  • Sms-повідомлення про загрози відключення мобільного зв’язку чи нарахування штрафів за кредити або комуналку через несплату не підтвердилися.

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