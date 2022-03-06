Війна не зможе завадити: стало відомо, до якого числа українці отримають пенсії

В Україні, незважаючи на російську агресію, пенсіонери вчасно отримають пенсії. Про це повідомило Міністерство соціальної політики в Telegram.

«Пенсійний фонд України вже спрямував до уповноважених банків та Укрпошти всю суму, необхідну для виплати пенсій з датою виплати до 14 березня включно. На виплату цих пенсій спрямовано 24,4 млрд грн», — йдеться у повідомленні.

Уповноважені банки вже зарахували кошти на рахунки більше 3 мільйонів одержувачів, що складає 99% осіб, яким встановлено дату виплати по 14 березня включно. АТ «Укрпошта» розпочала виплату пенсій 3 березня.

«Забезпечена можливість для людей, які отримували пенсію за місцем проживання, при тимчасовій зміні місця проживання отримати пенсію там, де зручно, шляхом переказу коштів без відкриття рахунка в АТ „Укрпошта“ або АТ „Ощадбанк“», — повідомили в Мінсоцполітики.

Для цього необхідно звернутись до Пенсійного фонду України (особисто, телефоном або через електронний кабінет) або на «гарячу лінію» Укрпошти та повідомити про зміну місця проживання і бажання отримати пенсію грошовим переказом. На сьогодні надійшло 243 такі заяви.

Також, не дивлячись на воєнні дії, забезпечена запланована індексація пенсій.

Як писали «ФАКТИ», раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна збирається достроково виплатити пенсії у березні 2022 року.

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