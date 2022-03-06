Всім українцям, хто втратив роботу через війну, виплатять 6,5 тисяч грн: коли чекати грошей

Виплата одноразової грошової допомоги у 6,5 тисячі гривень тим, хто втратив роботу через російську агресію, почнеться наступного тижня. Гроші виплачуватимуть через програму єПідтримка. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму відеозверненні.

«Наступного тижня запрацює оновлена програма єПідтримка. У рамках цієї програми кожен найманий працівник, кожен ФОП, у якого війна забрала роботу, зможе отримати 6,5 тисяч гривень», — сказав він.

За його словами, програма працюватиме за аналогією з виплатами за вакцинацію — тобто через програму Дія. Міністерство цифрової трансформації повідомить деталі, як саме оформити допомогу.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив постанову про надання у 2022 році одноразової матеріальної допомоги у 6,5 тисячі гривень. Допомога виплачується через втрату зарплати внаслідок проведення бойових дій.

Як писали «ФАКТИ», раніше Міністерство соціальної політики повідомило, що пенсіонери вчасно отримають пенсії. Вони будуть виплачені до 14 березня включно.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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