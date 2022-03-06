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Гроші

Штрафи та пеня за несплату комуналки під час війни: у Кабміні ухвалили важливе рішення

22:20 6 березня 2022
комуналка

З початком військових дій в Україні частина компаній згорнула діяльність, деякі відпустили персонал «у вільне плавання» на невизначений термін. Тепер мешканців, що залишилися без стабільного доходу, вкрай хвилює, чи не втратять вони житло, якщо не зможуть своєчасно оплачувати комунальні послуги.

З роз'ясненням виступив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. За його словами, комунальні служби, природньо, чекають регулярної оплати за послуги, оскільки змушені працювати у надскладних обставинах і вкрай потребують ресурсів. Тим не менш, навіть при несплаті за послуги або при оплаті не в повному обсязі споживача не відключатимуть від води, тепла, світла, газу тощо. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду.

Крім того, на період воєнного стану за несплату або неповну оплату послуг ЖКГ заборонено:

  • нарахування та стягнення штрафів/пені;
  • стягнення інфляційних нарахувань;
  • стягнення відсотків.

«Постанова стосується всіх комунальних послуг без винятку», — наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше з'явилося роз'яснення, що військовий стан не звільняє від плати за комунальні платежі, проте штрафи та пеня не нараховуватимуться.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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