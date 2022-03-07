Як під час воєнного стану отримати пенсію в «Укрпошті» тим, хто змінив місце проживання

Жителі українських міст, рятуючись від ракетних обстрілів та авіаударів, виїжджають у безпечніші регіони. Такі переселенці можуть отримати належну пенсію або соціальну допомогу за новим місцем проживання, але для цього потрібно буде виконати низку умов. Процедуру оприлюднив центр дезінформації при Раді національної безпеки та оборони.

Нові правила стосуються тих пенсіонерів, які до введення воєнного стану отримували виплати у відділеннях «Укрпошти». Змінивши місце фактичного проживання та бажаючи отримувати виплати за новою адресою, необхідно зателефонувати до контакт-центру «Укрпошти» 0 800 300 545, вибрати кнопку «2» і повідомити оператору наступну інформацію:

прізвище, ім'я, по батькові отримувача пенсії/грошової допомоги;

серію та номер паспорта;

актуальний номер телефону;

адресу отримання виплат до березня 2022 року;

минулий спосіб отримання виплати (у відділенні чи вдома);

нову адресу доставки пенсії — індекс найближчого відділення «Укрпошти» або точну адресу тимчасового проживання (для доставки додому).

Нагадаємо, раніше було оголошено графік, згідно з яким «Укрпошта» виплачуватиме пенсії під час воєнного стану.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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