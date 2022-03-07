Кабмін встановив нові максимальні ціни на бензин та дизпальне: скільки зараз коштує пальне

Міністерство економіки встановило нові максимальні ціни на бензин та дизпальне. Про це повідомляють Українські Новини .

Визначено, що середня вартість дизельного пального ULSD 10 ppm становить 30,92 грн/літр, бензинів автомобільних Gasoline 10 ppm — 33,79 грн/літр. Таким чином, з урахуванням граничного рівня торгової надбавки максимальну ціну бензину встановлено на рівні 38,34 грн/літр, а дизпального — 35,92 грн/літр.

Нагадаємо, економічні експерти пропонують, щоб доходи від продажу російських газу та нафтопродуктів у Європі примусово використовувалися на закупівлю гуманітарної допомоги Україні.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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