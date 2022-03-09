Банківський рахунок за військовим квитком та валюта без обмежень: НБУ ввів нові правила

На українських територіях, яким загрожує окупація, дозволено знімати гроші з рахунків без обмежень. Таке рішення НБУ ухвалив 8 березня, і того ж дня воно набуло чинності.

Згідно з документом, на територіях, яким загрожує окупація державою-агресором, дозволено знімати гроші з гривневих та валютних рахунків без жодних обмежень щодо суми. Стосовно рахунків у банківських металах вирішено, що видача злитків проводиться без обмежень, але за умови, що метали є у касі або у відділенні банку.

НБУ дозволив переказувати гроші на рахунки благодійних фондів не лише у гривні, а й у валюті. Це стосується тих фондів, які заявили метою підтримку ЗСУ, сил територіальної оборони, соціальний захист, охорону здоров'я, захист населення в умовах воєнного стану.

Крім того, банкам дозволено відкривати рахунки військовослужбовцям виключно на підставі військового квитка. Передбачається, що у військового може не бути при собі інших документів, і цей факт не може бути підставою відмовити у відкритті рахунку.

На території України запроваджено заборону на операції за рахунками резидентів Росії чи Білорусі чи юридичних осіб, підконтрольних росіянам та білорусам. Якщо на рахунки клієнта надійшли кошти з-за кордону в російських чи білоруських рублях за експорт/імпорт товарів, то банк вже отримав право обміняти ці гроші на іншу валюту.

Нагадаємо, раніше НБУ заборонив використання в Україні платіжних карток, виданих банками Білорусі та Росії.

Фото pixabay.com

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