Прощати борги не будуть: банки України запровадили кредитні канікули на час воєнного стану — стали відомі умови

З 24 лютого більшість банків запровадили кредитні канікули для позичальників. Проте кредитні канікули — це відстрочка сплати боргу, а не його прощення, зазначають у Національному банку, наголошуючи, що домовленість про відстрочку досягається на двосторонній основі між фінустановою та її клієнтом.

Які пропозиції зробили найбільші банки країни, пише РБК-Україна.

ПриватБанк

Державний банк в умовах воєнного стану запровадив з 1 березня по 1 червня 2022 року кредитні канікули для бізнес-клієнтів. Це стосується договорів, за якими не було прострочення або ж термін прострочення не перевищує 90 діб. Клієнти зможуть користуватися «кредитним лімітом на рахунок», «овердрафтом» (бланковий), кредитним лімітом «Підприємницький» у межах суми боргу на 24 лютого 2022 року.

Для клієнтів-фізичних осіб до 1 червня діють канікули за договорами розстрочки «Оплата частинами» і «Миттєва розстрочка».

Ощадбанк

Запроваджено кредитні канікули для представників мікро-, малого та середнього бізнесу до 31 травня 2022 року. На період кредитних канікул відстрочено виплати за тілом кредитів та відсотки. У цей час не застосовуватимуться штрафні санкції за невиконання чи неповне виконання чинних кредитних договорів. Кредитні канікули для всіх клієнтів почнуться автоматично, для їх запровадження не потрібно звертатися до банку.

Райффайзен Банк

Кредитні канікули для всіх фізичних осіб, приватних підприємців та корпоративних клієнтів банку діють до 31 березня 2022 року. Усі необхідні налаштування виконуються автоматично, тому клієнтам не потрібно звертатися до відділення або до Інформаційного центру банку.

ОТП Банк

Встановлено кредитні канікули до 31 березня для всіх без винятку кредитів великим корпоративним клієнтам, малому та середньому бізнесу та приватним особам. Термін погашення траншів та сплати відсотків переноситься на 31 березня 2022 року.

Monobank

Monobank встановив для клієнтів часові рамки для боргу. Таким чином, кредитні канікули дозволять відстрочити оплату тіла боргового зобов'язання до 31 березня 2022 року за гроші, взяті до кінця січня та лютого, та до 30 квітня — за гроші, витрачені у березні. Ті клієнти, які до цієї дати внесуть обов'язковий платіж або погасять борг, не будуть оштрафовані і не заплатять зайвих відсотків.

Нагадаємо, що паралельно НБУ дозволив громадянам відкривати банківський рахунок з військового квитка і знімати валюту без обмежень, проте остання преференція стосується лише територій України, які перебувають під загрозою окупації.

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