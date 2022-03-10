Українці, які втратили роботу через війну, можуть отримати 6500 грн через «Дію»: опублікована детальна інструкція

Незважаючи на те, що виплати у розмірі 6500 гривень громадянам, які втратили роботу через напад путінської росії, доступні вже кілька днів, не всі українці усвідомили, як їх можна отримати в рамках єПідтримки.

Покрокову інструкцію того, як це зробити, опублікували в Мінцифри .

Відповідно до неї, для початку потрібно авторизуватися в Дії на смартфоні та вибрати послугу єПідтримка:

Якщо у когось немає карти є Підтримка — її можна легко отримати. Це можна зробити онлайн у додатку банку, або оформити картку у фізичному відділенні банку.

Приклад оформлення картки в ПриватБанку:

Далі потрібно натиснути «Отримати допомогу»:

Зарахування коштів має бути здійснено протягом 10 днів.

У програмі беруть участь усі банки, які підключені до єПідтримка: Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen BANK, Схід банк, IdeaBank., izibank, ПУМБ.

Зазначимо, що 6500 гривень можуть отримати мешканці тих областей, де проводяться активні бойові дії.

Так, послуга доступна у Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Житомирській, Одеській, Волинській, Київській областях, а також у самому Києві.

До категорій, яким надається допомога, належать:

наймані працівники, за яких роботодавець подав звітність за IV квартал 2021 року або загалом за 2021 рік, крім працівників бюджетних установ, фондів загальнообов'язкового державного страхування та державної служби;

чинні фізичні особи підприємці 1−4 групи, які подали звітність за IV квартал 2021 року або загалом за рік.

Тобто громадяни, які працювали/працюють неофіційно, отримати фінансову допомогу поки не зможуть.

Те саме стосується більшості жителів західних та центральних областей України, які менше постраждали від російської агресії, і де зараз не ведуться активні бойові дії.

Зауважимо, що подати заявку на отримання грошової допомоги можуть і ті громадяни, які раніше отримували так звану «тисячу Зеленського», тобто допомогу за добровільну вакцинацію.

Раніше «ФАКТИ» писали, що на підтримку держави на період воєнного стану можуть розраховувати і представники українського бізнесу. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, підтримка надаватиметься за чотирма напрямками.

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