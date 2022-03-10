Українці, які втратили роботу через війну, можуть отримати 6500 грн через «Дію»: опублікована детальна інструкція
Незважаючи на те, що виплати у розмірі 6500 гривень громадянам, які втратили роботу через напад путінської росії, доступні вже кілька днів, не всі українці усвідомили, як їх можна отримати в рамках єПідтримки.
Покрокову інструкцію того, як це зробити, опублікували в Мінцифри .
Відповідно до неї, для початку потрібно авторизуватися в Дії на смартфоні та вибрати послугу єПідтримка:
Якщо у когось немає карти є Підтримка — її можна легко отримати. Це можна зробити онлайн у додатку банку, або оформити картку у фізичному відділенні банку.
Приклад оформлення картки в ПриватБанку:
Далі потрібно натиснути «Отримати допомогу»:
Зарахування коштів має бути здійснено протягом 10 днів.
У програмі беруть участь усі банки, які підключені до єПідтримка: Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen BANK, Схід банк, IdeaBank., izibank, ПУМБ.
Зазначимо, що 6500 гривень можуть отримати мешканці тих областей, де проводяться активні бойові дії.
Так, послуга доступна у Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Житомирській, Одеській, Волинській, Київській областях, а також у самому Києві.
До категорій, яким надається допомога, належать:
- наймані працівники, за яких роботодавець подав звітність за IV квартал 2021 року або загалом за 2021 рік, крім працівників бюджетних установ, фондів загальнообов'язкового державного страхування та державної служби;
- чинні фізичні особи підприємці 1−4 групи, які подали звітність за IV квартал 2021 року або загалом за рік.
Тобто громадяни, які працювали/працюють неофіційно, отримати фінансову допомогу поки не зможуть.
Те саме стосується більшості жителів західних та центральних областей України, які менше постраждали від російської агресії, і де зараз не ведуться активні бойові дії.
Зауважимо, що подати заявку на отримання грошової допомоги можуть і ті громадяни, які раніше отримували так звану «тисячу Зеленського», тобто допомогу за добровільну вакцинацію.
Раніше «ФАКТИ» писали, що на підтримку держави на період воєнного стану можуть розраховувати і представники українського бізнесу. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, підтримка надаватиметься за чотирма напрямками.411
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