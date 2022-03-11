Пільги та субсидії у зоні бойових дій: як отримати виплати

Післі початку війни Кабінет министрів прийняв ряд рішень, які допоможуть підтримати найбільш вразливі верстви населення. Наприклад мешканцям тих регіонів, де місцеві органи соцзахисту більше не працюють, уряд змінив правила нарахування пільг та субсидій: виплати будут розраховуватись та нараховуватись на рівні міністерства, а виплачуватимуться належні суми через Ощадбанк.

Щоб містянам було легше зорієнтуватись, центр протидії дезінформації при РНБО виклав розʼяснення, як отримати пільги та житлові субсидії, якщо точаться бої та немає картки Ощадбанку.

По-перше, в центрі підкреслили, що в Україні нарахування та виплата грошових допомог, пільг та субсидій здійснюється органами соцзахисту районних рад, держадміністрацій та виконавчих органів міських рад

Але, якщо у вашому місті точаться бої і не працюють органи соцзахисту, то Мінсоцполітики централізовано спрямує кошти до «Ощадбанку», який перерахує кошти безпосередньо отримувачам.

Якщо ви отримували виплати через банки, «Ощадбанк» перерахує кошти на ваш банківський рахунок.

Якщо ви отримували виплати через «Укрпошту», ви отримаєте грошовий переказ через міжнародну платіжну систему «MY TRANSFER»

Для отримання коштів через «MY TRANSFER» при собі треба мати паспорт та ідентифікаційний код.

Гроші можна забрати протягом 60 днів

Центр протидії дезінформації України наголошує: українці отримають усі грошові допомоги, пільги та субсидії навіть якщо через бойові дії органи соцзахисту не працюють.

Нагадаємо, що «Укрпошта» попередила: всі пенсії та субсидії будуть обов'язково перераховані, але залежно від активності бойових дій дати виплат можуть бути перенесені.

Фото Pixabay

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