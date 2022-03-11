У Мінсоцполітики розповіли, що відбувається із виплатою березневих пенсій
З початком війни, яку Росія розвʼязала проти України, у чіткому механізмі соціальних виплат стаються певні перебої. Але, як запевнили мешканців країни в уряді, всі виплати будуть профінансовані та виплачені. Просто, із можливим запізненням.
Як зазначили в Міністерстві соціальної політики, уже були профінансовані пенсії, які виплачуються через банки, з датою виплати до 20 березня, і які виплачуються через Укрпошту — до 25 березня.
Зокрема, міністр соціальнох політики Марина Лазебна повідомила, що Пенсійний фонд України спрямував кошти на виплату:
- пенсій, які люди отримують через банки — всю суму, необхідну для виплати пенсій до 20 березня включно;
- пенсій, які люди отримують через Укрпошту — всю суму, необхідну для виплати пенсій до 25 березня включно.
Усього на виплату пенсій у березні вже спрямовано 38,3 млрд грн. З них через:
- уповноважені банки -- 27,7 млрд. грн,
- «Укрпошту» — 10,6 млрд грн.
Для людей, які отримували пенсію через Укрпошту за місцем проживання, і були вимушені переміститись, забезпечена можливість отримати пенсію там, де зручно, шляхом переказу коштів без відкриття рахунка в «Укрпошті» або «Ощадбанку».
Для цього необхідно звернутись та повідомити про зміну місця проживання і бажання отримати пенсію грошовим переказом:
- до Пенсійного фонду України (особисто, телефоном або через електронний кабінет),
- або на «гарячу лінію» Укрпошти: 0−800−300−545.
Люди, які отримують пенсію на рахунки у банках, продовжать її отримувати на ті ж самі рахунки. Їм нікуди звертатись не потрібно.
Нагадаємо, що мешканцям тих регіонів, де місцеві органи соцзахисту більше не працюють, уряд змінив правила нарахування пільг та субсидій, щоб забезпечити виплати в повному обʼємі.
Фото Pixabay609
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