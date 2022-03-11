Житло для біженців: скільки коштуватиме оренда квартири в Західній Україні

Рятуючись від обстрілів та гуманітарної катастрофи у захоплених російськими військовими районах, населення масово виїжджає на Західну Україну. Найпопулярнішими напрямками залишаються Львів та Івано-Франківськ куди відправляються евакуаційні потяги, а також прикордонні Ужгород, Чоп та Солотвино, звідки виїжджають відповідно до Словаччини, Угорщини та Румунії. Шукають житло і ті, хто за кордон їхати поки що не планує, але хотів би пересидіти неспокійний час подалі від обстрілу. Тому зростає попит на оренду у Рівненській та Тернопільській області.

Львівська область, як повідомляє Інформатор, вже прийняла 200 тисяч переселенців. У Львові ціни на однокімнатні квартири починаються з 4500 грн, двокімнатні можна знайти за 6000 грн. При цьому за межами обласного центру житло значно дешевше. У Дрогобичі ще лишилися «двушки» за 3000 грн.

Закарпатська область. У популярних у переселенців Ужгороді та Мукачеві оренда однокімнатної квартири починається з 3000 грн/місяць, двокімнатної — 6000 грн. Подобово квартири пропонують за 500−600 грн.

Івано-Франківська область до 11 березня, коли обстріляли район аеропорту, вважалася порівняно безпечним регіоном. Ціни на однокімнатні квартири починалися з 3000 грн, за оренду двокімнатної просили від 4500 гривень.

Тернопільська область найменш затребувана у тих, хто виїжджає, а тому й розцінки на оренду тут порівняно стабільні. В обласному центрі однокімнатні квартири пропонують за 2700 гривень, ціни на двокімнатні починаються із 4000 грн.

У Волинській області ціни на оренду однокімнатних квартир розпочинаються з 4000 грн. Такі ж розцінки у Чернівцях та у Рівному. Ціни на двокімнатне житло можуть відрізнятись у рази. Так, наприклад, у Рівному двокімнаті помешкання пропонують і за 5000 грн, і за 10 тис. гривень.

Фото dpsu.gov.ua

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