Кабмін відшкодує комунальні витрати деяким громадам: хто може претендувати на компенсацію

Кабінет Міністрів відшкодує комунальні витрати бюджетам громад, які безкоштовно прийматимуть переселенців. Відповідну постанову уряд ухвалив 11 березня, повідомив у Facebook міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

За інформацією міністра, компенсацію комунальних витрат можуть отримати громади, які дали безкоштовний притулок переселенцям у будинках, приміщеннях комунальної форми власності (школах, дитсадках та ін.).

Йдеться про всі витрати, пов'язані з теплопостачанням, водопостачанням, водовідведенням, газопостачанням, купівлею дров, палет та вугілля.

Для отримання відшкодування громадам достатньо подати заяву до військової адміністрації та чеки/скани, що підтверджують оплату комунальних послуг. Важливо, що це потрібно зробити не пізніше третього робочого дня після закінчення звітного месяца.

Військові адміністрації надсилатимуть Мінрегіону відповідні дані щодо громад, а Мінрегіон готуватиме акт уряду про виділення коштів.

Відшкодовуватимуться витрати на комунальні послуги, надані з 1 березня 2022 року. Тобто громади матимуть змогу подавати свої заявки на відшкодування на початку квітня.

Нагадаємо, на цьому ж засіданні Кабмін ухвалив важливу постанову щодо соціального захисту трьох груп українців — людей з інвалідністю, переміщених осіб та одержувачів пільг .

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