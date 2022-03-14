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Угоду можуть визнати недійсною: ріелтори розповіли, чи варто купувати нерухомість під час війни

11:51 14 березня 2022
Угоду можуть визнати недійсною: ріелтори розповіли, чи варто купувати нерухомість під час війни

Угоди з купівлі-продажу нерухомості, здійснені під час дії воєнного стану в Україні, можуть бути визнані нікчемними. Про це заявили в Асоціації спеціалістів з нерухомості (ріелторів) України.

За словами експертів у коментарі UBR.ua, вся справа в тому, що під час військових дій не функціонує ціла низка держреєстрів, а купівля квартир і будинків, вчинена в обхід реєстрів, не може вважатися повністю захищеною.

Крім того, в асоціації виділили кілька ризикових схем, яким можуть вдаватися ріелтори під час воєнного стану:

  • покупка квартири за довіреністю;
  • укладання попередніх договорів;
  • оформлення заповітів на покупця

Президент Асоціації Юрій Піта наголосив, що відповідно до положення ст. 233 Цивільного кодексу суд може визнати правочин недійсним, якщо він був вчинений під впливом «важкої обставини», до яких у т.ч. відносяться і воєнні дії.

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