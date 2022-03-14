Кеша на всіх може не вистачати: де у Києві на 19-й день війни можна зняти готівку

Незважаючи на складнощі з поповненням банкоматів, попит на готівку в Україні все ще великий. Тому важливо знати, у яких відділеннях банків нині зняти гроші.

Як повідомляє Styler, у Києві це можна зробити у відділеннях найбільших банків — Ощадбанку, Альфа-Банку, ПриватБанку, ПУМБ, Райффайзен Банку, Кредобанку та УкрСиббанку.

Альфа Банк

Відділення банку продовжують функціонувати до 18:00 у будні. На решту днів графік потрібно уточнювати на сайті банку.

ПриватБанк

Список діючих відділень можна дізнатися за посиланням. Також можна зателефонувати до конкретного відділення та уточнити години роботи, список послуг, що надаються.

Ощадбанк

Працюючі відділення Ощадбанку у Києві та Україні можна також побачити на сайті (список оновлюється постійно).

ПУМБ

У банкоматі з картки банку можна зняти до 100 тисяч гривень, з карток інших банків — до 1 тисячі.

Райффайзен Банк

Частина відділень залишається закритою. Список працюючих відділень по Києву та всій Україні можна побачити за посиланням .

Кредобанк

Частина відділень ще закрита. Список працюючих можна знайти за посиланням.

Укрсиббанк

Нині працюють в повному обсязі відділення. Актуальний графік доступний за посиланням.

Нагадаємо, раніше в Нацбанку не рекомендували українцям, готовим виїхати за межі України, брати із собою готівку .

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