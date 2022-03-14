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Кеша на всіх може не вистачати: де у Києві на 19-й день війни можна зняти готівку

16:51 14 березня 2022
Кеша на всіх може не вистачати: де у Києві на 19-й день війни можна зняти готівку

Незважаючи на складнощі з поповненням банкоматів, попит на готівку в Україні все ще великий. Тому важливо знати, у яких відділеннях банків нині зняти гроші.

Як повідомляє Styler, у Києві це можна зробити у відділеннях найбільших банків — Ощадбанку, Альфа-Банку, ПриватБанку, ПУМБ, Райффайзен Банку, Кредобанку та УкрСиббанку.

Альфа Банк

Відділення банку продовжують функціонувати до 18:00 у будні. На решту днів графік потрібно уточнювати на сайті банку.

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ПриватБанк

Список діючих відділень можна дізнатися за посиланням. Також можна зателефонувати до конкретного відділення та уточнити години роботи, список послуг, що надаються.

Ощадбанк

Працюючі відділення Ощадбанку у Києві та Україні можна також побачити на сайті (список оновлюється постійно).

ПУМБ

У банкоматі з картки банку можна зняти до 100 тисяч гривень, з карток інших банків — до 1 тисячі.

Райффайзен Банк

Частина відділень залишається закритою. Список працюючих відділень по Києву та всій Україні можна побачити за посиланням .

Кредобанк

Частина відділень ще закрита. Список працюючих можна знайти за посиланням.

Укрсиббанк

Нині працюють в повному обсязі відділення. Актуальний графік доступний за посиланням.

Нагадаємо, раніше в Нацбанку не рекомендували українцям, готовим виїхати за межі України, брати із собою готівку .

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