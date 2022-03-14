Пенсії в березні: Шмигаль розповів про ситуацію з грошима — чи вистачить усім на виплати

Пенсійний фонд України вже перерахував банкам та «Укрпошті» 38,3 млрд грн, необхідних для виплат пенсій цього місяця. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у відеозверненні.

«Пенсійний фонд України вже направив банкам і „Укрпошті“ 38,3 млрд грн. Це вся сума коштів, необхідна для виплат пенсій цього місяця», — сказав Шмигаль.

За його словами, Мінсоцполітики забезпечує виплату всіх призначених людям субсидій, пільг та грошової соціальної допомоги.

Також автоматично продовжуються пільги, виплати, субсидії.

«Запрацювали спеціальні механізми отримання пенсій та соціальної допомоги для тих, хто евакуювався через грошові перекази», — сказав він.

Раніше в «Укрпошті» пояснили, як отримати пенсії та соціальні виплати під час воєнного стану.

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