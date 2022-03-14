Пенсії в березні: Шмигаль розповів про ситуацію з грошима — чи вистачить усім на виплати
Пенсійний фонд України вже перерахував банкам та «Укрпошті» 38,3 млрд грн, необхідних для виплат пенсій цього місяця. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у відеозверненні.
«Пенсійний фонд України вже направив банкам і „Укрпошті“ 38,3 млрд грн. Це вся сума коштів, необхідна для виплат пенсій цього місяця», — сказав Шмигаль.
За його словами, Мінсоцполітики забезпечує виплату всіх призначених людям субсидій, пільг та грошової соціальної допомоги.
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Також автоматично продовжуються пільги, виплати, субсидії.
«Запрацювали спеціальні механізми отримання пенсій та соціальної допомоги для тих, хто евакуювався через грошові перекази», — сказав він.
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