Українським ФОП полегшать податковий тягар: які податки можна буде сплачувати за бажанням

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев розкрив подробиці нового законопроекту про підтримку громадян та бізнесу в Україні на період воєнного стану. Про це він написав у своєму Telegram-каналі .



«За результатами засідання Комітету прийнято рішення ухвалити новий доопрацьований законопроект… Це проект закону про підтримку громадян та бізнесу в Україні на період воєнного стану», — написав Гетьманцев.

За словами депутата, розроблений проект закону передбачає можливість фізичним особам та підприємствам з оборотом до 10 млрд грн сплачувати єдиний податок з обороту обсягом 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи платників єдиного податку, тобто зі звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів.

Для фізичних осіб-підприємців 1 та 2 груп сплата єдиного податку буде добровільною.

Крім того, визначено особливості нарахування окремих податків та зборів в умовах воєнного стану, зокрема ЄСВ, плати за землю та екологічного податку.

Також передбачається зменшення ПДВ до 7% та звільнення від акцизу з пального, звільнення споживачів від відповідальності перед кредитодавцем за прострочення виконання зобов'язань за договором про споживчий кредит, обмеження місячної винагороди держслужбовців десятьма розмірами мінімальної заробітної плати.

Додатково планується звільнити від ПДФО допомогу постраждалим від військової агресії РФ.

Нагадаємо, Зеленський доручив Кабміну максимально підтримати малий та середній бізнес, запропонувавши у т.ч. нові податкові правила.

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