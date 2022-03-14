Стали відомі плани Путіна щодо економіки України, які ворог хотів реалізувати після війни

Центр протидії дезінформації при РНБО України опублікував к своєму телеграм-каналі плани Росії щодо економіки України, яких ворог хоче реалізувати завдяки нинішній війні. Ці відомості добуті спільнотою InformNapalm. Передусім ворог прагне змусити Україну стати членом Євразійського економічного союзу. А також змусити нас вийти з угоди про асоціацію із Європейським Союзом. Крім того, ворог хоче добитися скасування взаємних економічних санкцій, які ввели одна проти одної Україна та Росія, відновити режим вільної торгівлі з країною-агресоркою. До того ж домогтися запровадження заборони вивезення критично важливих товарів.

«Висновок простий: агресор прагне повністю переорієнтувати українську економіку та „замкнути“ її на російський ринок. Це фактично має зробити нашу економіку ресурсним додатком до „вєлікой“ економіки РФ. При цьому, у планах окупантів Україна має стати ринком збуту російських товарів та послуг. Аналізуючи плани Кремля щодо України, переконуємося: кожен українець розуміє, що розв’язана Путіним війна — це не боротьба проти Росії, це — боротьба за Україну та її майбутнє!» — констатує Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Тим часом стали відомі перші деталі четвертого раунда переговорів Росії та України.

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