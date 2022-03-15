Обслуговування кредитів, обмін валюти, зняття готівки: що важливо знати про роботу банків за умов воєнного часу

В Україні, де ввели кредитні канікули на час воєнного стану, НБУ розповів про важливі моменти, що стосуються надання фінансових послуг.

Так, Національний банк дозволив банкам не враховувати несплату за кредитами як прострочення протягом дії воєнного стану та 30 днів після цього, якщо несплата пов'язана з російською агресією. Банки вводять кредитні канікули за кредитними продуктами. Водночас зазначається, що це відтермінування платежів, а не прощення боргу.



Також банки можуть автоматично або за запитом продовжити термін дії вашої картки — для цього звертатися до відділення банку не потрібно, можна зателефонувати до фінансової установи або зв'язатися іншими онлайн-каналами комунікації.

При цьому банки переглядають тарифи на надання своїх послуг у бік зменшення або скасування, зокрема, переглядаються комісії на переказ коштів, на платежі для допомоги армії, комісії за користування картками, обслуговування карток та рахунків для фізичних осіб та підприємців, зняття готівки в Україні та кордоном, комісії за конвертацію тощо.



Продати іноземну валюту можна: у відкритих відділеннях банків, операторів поштового зв'язку та в обмінниках та через онлайн-банкінг. Обмеження продажу іноземної валюти відсутні. А ось її купівля поки що заборонена. Виняток (з 8 березня) — купівля валюти у відділеннях банків, розташованих на територіях, що перебувають під загрозою окупації державою-агресором (за наявності валюти).

Зняти кошти із валютного рахунку можна у валюті рахунку в еквіваленті 30 тис. грн. на день без комісій. Наприклад, з доларового рахунку — трохи більше тисячі доларів на день, якщо рахунок у євро — близько 900 євро на день. Або продати відповідний еквівалент валюти із зарахуванням гривневих коштів на рахунок у національній валюті та зняти 100 тис. на день.

Національний банк дозволив клієнтам на територіях під загрозою окупації державою-агресором знімати готівкову національну та іноземну валюту з рахунків без обмежень за сумою.

Також дозволено користуватися коштами на рахунках, на які було накладено арешт органами державної виконавчої служби або приватними виконавцями.

Раніше в НБУ повідомляли, що у період дії військового стану в Україні в банкоматах за кордоном можна знімати готівкову валюту як з валютних, так і з гривневих платіжних карток, а вивозити з України готівкову гривню недоцільно — ви або взагалі не зможете обміняти її за кордоном. або зможете обміняти за дуже невигідним курсом.

Фото НБУ

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