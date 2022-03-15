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Лікарняні листки та допомога по вагітності під час війни: де та як їх отримати

12:03 15 березня 2022
лікарня

Реалії війни вносять свої корективи у процедуру отримання компенсацій по лікарняному листу, декретної допомоги та інших соціальних виплат. Якщо роботодавець не встиг подати потрібні документи до Фонду соціального страхування, то працівники можуть самі звернутися до Фонду та отримати належні суми.

Процедура стосується наступних категорій осіб:

  • працівників підприємств, що закрилися;
  • працівників підприємств, із якими втрачено контакт;
  • людей, які евакуювалися в безпечне місце і втратили зв'язок із роботодавцем.

За виплатою необхідно звернутися до найближчого доступного відділення Фонду соціального страхування — за місцем тимчасового перебування, за місцем евакуації. Кошти Фонд соціального страхування перерахує на спеціально відкритий для працівника поточний рахунок або особисту банківську картку.

Із собою у Фонд соцстрахування необхідно принести документи:

  • паперовий листок непрацездатності або е-лікарняний;
  • копії сторінок паспорта (1−4 та 11−16);
  • копію ідентифікаційного коду.

Довідка про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи не потрібна.

Нагадаємо, раніше Мінсоцполітики роз'яснило, чи потрібно після війни повернути суми автоматично продовжених соцвиплат.

Фото moz. ukr/facebook

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