Рада схвалила «військову» податкову реформу: що зміниться для ФОПів та кредитних боржників

Верховна Рада затвердила кілька важливих законів про податкові нововведення на період воєнного стану, який продовжено до 25 квітня 2022 року. Податки обіцяють знизити, перевірки бізнесу — скасувати, до боржників за кредитами не застосовувати санкції.

ФОП

ФОП першої та другої групи дозволено сплачувати єдиний податок на добровільній основі. ФОП третьої групи і так не сплачують єдиний податок у разі відсутності доходу.

Роботодавці звільняються від сплати ЄСВ за працівників, якщо ті були мобілізовані до ЗСУ або залучені до територіальної оборони.

ФОП можуть не платити ЄСВ, якщо не отримують доходу.

Штрафи за невикористання РРО не застосовуються до закінчення воєнного стану;

Запроваджується заборона на перевірки бізнесу, крім інцидентів, що загрожують здоров'ю та безпеці.

Податки

Великому бізнесу (крім грального та підакцизного) з оборотом до 10 млрд гривень дозволили працювати на єдиному податку — не сплачувати податок на прибуток та ПДВ, але виплачувати єдиний податок з обороту у розмірі 2%.

Власники землі у районах, де ведуться бойові дії, звільняються від сплати податку на землю.

На паливо скасовується акциз, а ПДВ знижується з 20% до 7%.

Допомога постраждалим від військової агресії Росії не вважається доходом і не оподатковується.

Для боржників за іпотечними та споживчими кредитами вводяться нові правила:

призупинено норму про право виселяти з іпотечного житла;

знімається відповідальність споживачів перед кредиторами за прострочення зобов'язань із виплати кредиту.

Нагадаємо, раніше у Раді пообіцяли полегшити ФОПам податковий тягар на час війни і частину податків дозволили платити за бажанням.

Фото pixabay.com

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