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Рада схвалила «військову» податкову реформу: що зміниться для ФОПів та кредитних боржників

19:15 15 березня 2022
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Верховна Рада затвердила кілька важливих законів про податкові нововведення на період воєнного стану, який продовжено до 25 квітня 2022 року. Податки обіцяють знизити, перевірки бізнесу — скасувати, до боржників за кредитами не застосовувати санкції.

ФОП

  • ФОП першої та другої групи дозволено сплачувати єдиний податок на добровільній основі. ФОП третьої групи і так не сплачують єдиний податок у разі відсутності доходу.
  • Роботодавці звільняються від сплати ЄСВ за працівників, якщо ті були мобілізовані до ЗСУ або залучені до територіальної оборони.
  • ФОП можуть не платити ЄСВ, якщо не отримують доходу.
  • Штрафи за невикористання РРО не застосовуються до закінчення воєнного стану;
  • Запроваджується заборона на перевірки бізнесу, крім інцидентів, що загрожують здоров'ю та безпеці.

Податки

  • Великому бізнесу (крім грального та підакцизного) з оборотом до 10 млрд гривень дозволили працювати на єдиному податку — не сплачувати податок на прибуток та ПДВ, але виплачувати єдиний податок з обороту у розмірі 2%.
  • Власники землі у районах, де ведуться бойові дії, звільняються від сплати податку на землю.
  • На паливо скасовується акциз, а ПДВ знижується з 20% до 7%.
  • Допомога постраждалим від військової агресії Росії не вважається доходом і не оподатковується.

Для боржників за іпотечними та споживчими кредитами вводяться нові правила:

  • призупинено норму про право виселяти з іпотечного житла;
  • знімається відповідальність споживачів перед кредиторами за прострочення зобов'язань із виплати кредиту.

Нагадаємо, раніше у Раді пообіцяли полегшити ФОПам податковий тягар на час війни і частину податків дозволили платити за бажанням.

Фото pixabay.com

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