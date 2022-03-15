Війна, розв’язана путінською Росією, ударила по статках найбагатших людей України. Конкретні цифри щодо цього наводить впливовий американський журнал Forbes. За його даними, найбільше після початку війни втратив Рінат Ахметов — $ 9,5 мільярда. Попри це він залишається найбагатшою людиною України — він зараз має $ 4,2 мільярда. Приблизно половина з них припадає на частку Ахметова в компанії «Метінвесті».

Статки Віктора Пінчука зменшилися на $ 700 мільйонів. У нього лишилося $ 1,9 мільярда. Приблизно $ 900 мільйонів з цієї суми припадає на нерухомість за кордоном.

Костянтин Жеваго втратив $ 800 мільйонів — насамперед через зниження вартості акцій компанії Ferrexpo. В нього лишилося $ 1,3 мільярда. Вадим Новинський зараз має $ 1,3 мільярда, Влад Яценко $ 1,1 мільярда, Геннадій Боголюбов $ 1,1 мільярда, Ігор Коломойський $ 1 мільярд.

А ось відомий політик Петро Порошенко, а також Олександр та Галина Гереги через війну втратили статус мільярдерів.

Не постраждали статки співзасновників Grammarly Олексія Шевченка та Максима Литвина (глобальному списку вказані як громадяни Канади). Вони за даними Forbes, кожний з них мають по 4 мільярдів.

Раніше політемігрант, підприємець, мільйонер Євген Чичваркін розповів, чому найближчим часом на Росію чекає економічна катастрофа і зубожіння населення.

Інфографіка Forbes Ukraine

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