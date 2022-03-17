29.30 / 30.37 32.59 / 33.92
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Підвищать чи не підвищать: у Шмигаля розповіли, що буде з тарифами на електроенергію

10:00 17 березня 2022
лічильник

До квітня в Україні було встановлено мораторій на підвищення тарифу на електроенергію для населення, а після цього терміну розцінки планувалося переглянути. Війна внесла свої корективи у роботу енергогалузі, але тарифи для населення точно не підвищуватимуться. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

«Безумовно, ніхто тарифи не підвищуватиме. Я думаю, ми зараз розробимо певний алгоритм, який допоміг би всім генераціям спокійно пройти цей період «, — пообіцяв Галущенко.

З об'єктивних причин з початком масштабних бойових дій в Україні споживачі стали не вчасно і не повністю оплачувати електроенергію. «Ключова проблема на ринку — це падіння взаєморозрахунків. За фактом рівень взаєморозрахунків у системі впав за дні війни приблизно на 30%», — підрахував очільник Міненерго.

У міністерстві поки що не планують якихось радикальних заходів щодо неплатників. «Є питання, як усе збалансувати. Ми працюємо над цим. Є радикальні ідеї, але я прихильник того, що треба утримати існуючий механізм» , — заявив міністр.

Нагадаємо, раніше Кабміном було ухвалено рішення, що оплата комунальних послуг на час війни не скасовується. Тим не менш, навіть при несплаті споживача не відключатимуть від електроенергії, а такоже не нараховуватимуть штрафи і пеню.

Фото pixabay.com

249

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Путін довго не протягне: мольфарка уточнила прогноз щодо закінчення війни в Україні

Путін довго не протягне: мольфарка уточнила прогноз щодо закінчення війни в Україні

Лорак із колишнім чоловіком

Поки Лорак мовчить, її колишній допомагає Україні «гуманітаркою»

добровольці

Добровольці Сил територіальної оборони матимуть статус учасників бойових дій, — закон

будинок

Уламки збитої ракети впали на багатоповерхівки на київських Позняках: одна людина загинула, є поранені (фото, відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.