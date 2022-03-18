Не дорожче 40 грн за літр: в Україні з сьогоднішнього дня значно подешевшають дизпаливо та бензин

Незважаючи на постійні атаки ворога, у багатьох українців у п'ятницю, 18 березня, з'явиться й привід для радості: від сьогодні значно подешевшають дизпаливо та бензин.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Кабміну .

Якими будуть ціни, у своєму Facebook розповів заступник міністра економіки України Денис Кудін.

«Із завтрашнього дня ціна дизельного палива в Україні знижується на 5 гривень, тобто його вартість не має перевищувати 40 гривень за літр», — поінформував Кудін.

За його словами, ціни на бензин знизяться ще більше — він подешевшає майже на 8 гривень і має коштувати близько 36 гривень.

«Бензин подешевшає на 7,76 гривні, і стане не дорожчим за 35,76 гривні», — уточнив заступник міністра.

Кудін також оцінив попередню шкоду від вторгнення Росії в Україну. За його словами, збитки оцінюються у 565 млрд. гривень. До цієї цифри увійшли компенсації військовим, сім'ям загиблих та людям з інвалідністю.

Нагадаємо, 12 березня Кабінет Міністрів України ухвалив низку рішень, у тому числі для стримування цін на автомобільне паливо.

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