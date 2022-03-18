Задіяно спеціальний механізм: у Кабміні розповіли, що буде із субсидіями, пільгами та іншими виплатами у березні

У Кабміні, де розповіли, що на виплати пенсій у березні направили понад 38 млрд грн, розповіли, що буде з виплатами субсидій, пільг та грошової допомоги у першому місяці весни.

За словами міністра соцполітики Марини Лазебної, всі ці статті повністю профінансовані.

«Мінсоцполітики ще на початку березня перерахувало у всі регіони кошти у повному обсязі для виплати соціальної допомоги, пільг та субсидій. Виплата соціальної допомоги у більшості регіонів проводилася не просто вчасно, а навіть раніше певних дат. Якщо у звичайному режимі виплати проводилися 7−10 числа кожного місяця, то за березень цього року виплату розпочали з 3 березня» , — зазначила міністр.

Однак у місцях, де ведуться активні бойові дії, органи соцзахисту не мали змоги працювати, проводити нарахування та виплату відповідних видів допомоги. Для людей із цих регіонів запустили спеціальний механізм виплат — Мінсоцполітики перерахувало кошти «Ощадбанку», а фінансова установа — безпосередньо людям.

«Там станом на сьогоднішній день кожен може отримати свою виплату» , — додала Лазебна.

Через спеціальний механізм люди отримають виплати в окремих містах та районах наступних областей:



• Донецька область: Волноваський, Маріупольський райони та місто Маріуполь;

• Запорізька область: Василівський, Пологівський та Бердянський райони;

• Луганська область: усі міста та райони;

• Херсонська область (Генічний та Херсонський у межах колишнього Олешківського району, міста Нова Каховка та Гола Пристань);

• Сумська область: Охтирський район у межах колишнього Тростянецького району;

• Харківська область: Ізюмський, Харківський район міста Ізюм, Куп'янськ, Мерефа та більшість районів міста Харкова;

• Чернігівська область: частина Новгород-Сіверського та Деснянський район у місті Чернігів.

• Київська область: Вишгородський район у межах колишнього Іванківського району.

В рамках спеціального механізму виплату грошової допомоги, пільг та житлових субсидій людям із зазначених міст та районів здійснюватиме АТ «Ощадбанк» таким чином:

• Тим громадянам, які отримували виплати через банки, «Ощадбанк» перерахує кошти на їхні банківські рахунки.

• Тим громадянам, які отримували виплати через «Укрпошту», «Ощадбанк» здійснить грошовий переказ через міжнародну платіжну систему MY TRANSFER.

Таким чином, людям із зазначених районів, які отримували виплати на банківські картки, нікуди додатково не потрібно звертатися. Вони отримають найближчими днями належні їм соціальні допомоги, пільги та субсидії на свої банківські картки.

Тим людям із зазначених районів, які отримували виплати через «Укрпошту», необхідно звернутися з паспортом та довідкою з номером РНОКПП (індивідуальний податковий номер) до будь-якого відділення «Ощадбанку» на території України протягом 60 днів.

Про те, де оформити пенсію в умовах воєнного часу та як її отримати, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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